METEO: forte depressione autunnale la prossima settimana, ecco le regioni più colpite

L'Autunno è pronto ad entrare nel vivo grazie ad una vasta irruzione di aria fresca nord Atlantica destinata ad avvolgere tutta la nostra penisola nel corso della prossima settimana.

Il peggioramento era stato annunciato già in questo articolo, ma ora trova nuove conferme nei modelli matematici, tutti concordi nell'arrivo di un periodo decisamente più instabile, fresco e piovoso. A differenza delle precedenti perturbazioni, tutte molto rapide, poco incisive e poco autunnali, l'Italia farà i conti con un'ondata di maltempo molto più ampia e persistente.

Quanto durerà il peggioramento? I primi cenni di cambiamento arriveranno nelle prossime 36 ore perlopiù lungo le regioni tirreniche, ma l'approdo effettivo della perturbazione nel Mediterraneo è previsto nella giornata di lunedì. Successivamente tenderà a svilupparsi una depressione persistente, intrappolata nel Mediterraneo, che sarà responsabile di piogge diffuse lungo la penisola fino al termine della settimana.

La mappa seguente ci mostra la probabilità che cadano oltre 5 mm di pioggia su tutto il nord Italia e in Toscana, in sole 24 ore (tra le 20 di lunedì e le 20 di martedì).

Come vedete la probabilità è superiore al 95% su quasi tutto il nord e sulla Toscana (in arancione):

Insomma l'Italia si prepara a vivere la prima importante fase autunnale che avrà un ruolo fondamentale nel placare la crisi idrica presente ancora in molte regioni da nord a sud.

Quali saranno le regioni più colpite? L'impatto della perturbazione sarà notevole, nei giorni di lunedì e martedì, sulle regioni settentrionali e sull'alto Tirreno: è molto probabile la formazione di intensi temporali su Liguria, Piemonte e Toscana, con accumuli localmente superiori ai 150-200 mm. Le piogge poi si estenderanno anche a Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli con quantitativi di pioggia significativi a ridosso dell'arco alpino grazie al contributo dello stau, ovvero l'accrescimento verticale delle nubi a ridosso dei monti con conseguente intensificazione delle precipitazioni.

Nella mappa seguente sono evidenziate in rosso/viola le aree che saranno maggiormente colpite dal maltempo tra le 18 di lunedì e le 18 di martedì. Accumuli oltre 150-200 mm su alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria centro-orientale:

Le province di Genova, Savona, La Spezia, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Como, Varese, Milano, Lecco saranno quelle maggiormente colpite in questa prima fase del peggioramento.

Il prosieguo di settimana sarà molto perturbato non solo al nord ma anche sul centro-sud, ma la distanza temporale ci impedisce di inquadrare con precisione quali saranno le regioni maggiormente colpite.

