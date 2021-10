Meteo 7 giorni: prima grande perturbazione autunnale, prossima settimana piena di maltempo!

L'Autunno è pronto ad uscire allo scoperto e lo farà in particolare nel corso della prossima settimana attraverso un'imponente irruzione di aria fresca e instabile nord Atlantica.

Si tratta del primo vasto peggioramento della stagione autunnale, determinato da un cedimento dell'anticiclone sull'Europa occidentale che favorirà l'ingresso di aria molto fresca dal nord Atlantico verso il Mediterraneo. Questa perturbazione avrà il merito di riportare la pioggia su tante regioni da nord a sud, anche su località duramente colpite dalla siccità negli ultimi mesi.

Ecco la mappa prevista per l'inizio della prossima settimana, che mostra il peggioramento in arrivo:

I primi segni di cambiamento del tempo si mostreranno nel fine settimana, in particolar modo al nord e le regioni tirreniche: qui avremo un graduale aumento della nuvolosità e i primi fenomeni abbastanza irregolari e rapidi. Il marcato guasto del tempo è atteso nella giornata di lunedì grazie all'arrivo del fronte freddo che porterà piogge forti e diffuse dapprima al nord e a seguire sulle regioni centro-meridionali (consulta le mappe per i prossimi giorni).

Qui di seguito la mappe delle piogge cumulate nei prossimi 7 giorni:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nel corso dei prossimi 7 giorni.

Sabato 2 ottobre: nuvolosità in aumento sul nord-ovest e lungo il versante tirrenico. Possibilità di acquazzoni e isolati temporali su Liguria centrale e aree interne di Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna. I fenomeni più intensi saranno concentrati nel mar Tirreno. Temperature stazionarie.

Domenica 3 ottobre: piogge sparse e isolati forti rovesci su Liguria e alto Piemonte. Acquazzoni anche su Sicilia e zone interne della Calabria. Molte nubi sul nord-est e sul versante tirrenico tra Toscana, Lazio, Campania e Sardegna ma con fenomeni sporadici. Altrove poco nuvoloso o sereno. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 4 ottobre: severo peggioramento in arrivo su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia e Triveneto. Rischio nubifragi elevato su genovese, savonese, alto Piemonte, alta Lombardia, soprattutto a ridosso dei rilievi. Nubi e piogge anche su Sardegna e, in serata, anche in Toscana. Più stabile altrove. Scendono le temperature al nord, lieve aumento termico al centro-sud.

Le piogge previste per l'intera giornata di lunedì:

Martedì 5 ottobre: il fronte perturbato attraversa tutto il centro-sud con piogge e forti temporali. Ancora piogge sul nord-est, lieve miglioramento sul nord-ovest e Sardegna. Nevicate in arrivo sulle Alpi, specie di confine, attorno ai 2.000-2.300 metri. Temperature in netto calo al centro-nord, ancora elevate invece al sud.

Mercoledì 6 ottobre: continua a penetrare aria particolarmente fresca nel Mediterraneo, la quale causerà nuove piogge e temporali su gran parte del nord-est e al centro Italia. Leggermente più asciutto sul nord-ovest e al sud. Nevicate sulle Alpi nord-orientali sin verso i 1800-2.000 metri. Ulteriore calo termico al centro-nord, calano le temperature anche al sud.

Giovedì 7 ottobre: migliora su tutto il nord. Il maltempo si sposta interamente sul centro-sud con tanta pioggia e isolati forti temporali. Temperature in repentino calo su tutta Italia.

Venerdì 8 ottobre: persiste il maltempo al centro-sud, specie su versante adriatico e basso Tirreno. Stabile e soleggiato al nord. Temperature in ulteriore discesa al centro-sud, su valori tipicamente tardo autunnali. Calano le temperature anche al nord soprattutto nelle ore notturne, con prime sensazioni di freddo tardo autunnale.

