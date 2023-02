Meteo 7 giorni: altra settimana da incubo per l'inverno, poi...

Aria tiepida e stabile sta affluendo sul Mediterraneo dallo scorso fine settimana e con ogni probabilità continuerà in questa sua azione per almeno altri sei giorni, con una brevissima pausa intermedia di circa 36 ore.

Ebbene sarà l'anticiclone a dominare la scena italiana e dell'Europa centro-occidentale nei prossimi giorni, almeno fino al 22 febbraio. Le temperature saliranno ancora, nei valori massimi, fino a sfiorare i 20-21°C tra martedì 21 e mercoledì 22 soprattutto sul Meridione. Valori non molto diversi tra venerdì e domenica, pur sempre fuori stagione.

Solo tra domenica sera, lunedì e le prime ore di martedì scorrerà aria un po' più fredda dai Balcani che farà scendere le temperature momentaneamente di 5-6°C. Nulla di eccezionale, considerando che mancheranno anche le precipitazioni (eccetto qualche piovasco sul basso Adriatico).

Per un cambiamento del tempo, come anticipato stamattina, occorrerà attendere il 23 febbraio quando diventa sempre più probabile un affondo freddo artico dall'Europa centrale verso il Mediterraneo. Tale affondo, a cui traiettoria è ancora molto incerta, potrebbe dar vita ad una depressione ricca di maltempo nel "mare nostrum", capace di regalare preziose piogge e nevicate soprattutto al nord e sul lato tirrenico.

Ma attenzione: sarà necessario attendere ancora qualche giorno per capire quale strada prenderà definitivamente l'ondata di freddo! Il rischio, infatti, è che possa risultare più a est di quanto previsto attualmente dai modelli e quindi potrebbe solo lambire, per qualche giorno, i settori adriatici e il sud lasciando ai margini il resto d'Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

Sabato 18 febbraio: poche variazioni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Nubi basse di notte e di giorno dalla Liguria alla Sicilia, su tratti tirrenici, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio: possibile lento cedimento dell'alta pressione e arrivo di infiltrazioni fredde dai Balcani verso le regioni adriatiche. Temperature in calo a partire dal nord.

Lunedì 20 febbraio: un po' di maestrale sul medio-basso Adriatico, qualche veloce piovasco in Puglia. Temperature in calo generale momentaneo.

Martedì 21 febbraio: alta pressione su tutta Italia e temperature nuovamente in aumento da nord a sud con picchi fino a 20-21°C.

Mercoledì 22 febbraio: generalmente stabile da nord a sud e temperature fuori stagione.

GIovedì 23 febbraio: possibile netto peggioramento a partire dal nord e il lato tirrenico. Neve in montagna. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località