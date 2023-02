Week-end da dimenticare, poi svolta meteo in Italia!

L'anticiclone sta avvolgendo tutta Italia da ormai 5 giorni e persisterà ormai quasi certamente fino al 21-22 febbraio. Servirà a ben poco l'avvicinamento di aria più fredda tra domenica sera, lunedì e martedì: avremo solo un temporaneo calo delle temperature e qualche sporadico fenomeno al sud, ma nulla di rivelante.

Al contrario le temperature massime saranno spesso oltre le medie del periodo, su valori simil-primaverili, per parecchi giorni. In particolare sabato 18, domenica 19, martedì 21 e mercoledì 22 saranno giornate relativamente gradevoli, con massime fino a 18-20°C specie al sud e sul lato adriatico. Anche il nord vivrà questa fase più mite, ovviamente in totale assenza di precipitazioni. Uno scenario più autunnale lo avremo sul lato tirrenico dove troveremo le nubi basse su coste e basse quote.

Insomma dovremo ancora attendere diversi giorni prima di assistere ad un cambiamento signifcativo del tempo. Ma quando dovrebbe arrivare questo decantato cambiamento? Con buona probabilità tra 23 e 28 febbraio, praticamente negli ultimi giorni dell'inverno meteorologico.

Una vasta massa d'aria fredda artica potrebbe gettarsi sull'Europa centrale e a seguire sul Mediterraneo dando inizio ad un periodo molto più dinamico e perturbato per gran parte dello Stivale. Gli aggiornamenti odierni premiano senza dubbio i settori del nord e del lato tirrenico che finalmente rivedrebbero piogge e nevicate in abbondanza, ma la distanza temporale ancora elevata ci vieta di lanciarci in previsioni dettagliate.

Certo è, al momento, che nell'ultimissima parte di febbraio potremo finalmente vivere un periodo più dinamico e favorevole al maltempo, lasciandoci alle spalle il forte anticiclone. Attendiamo ulteriori sviluppi e simulazioni modellistiche per capire con più autorevolezza quale scenario prevarrà sull'altro, ma da una prima stima delle medie degli scenari (mappa sopra) sembra evidente l'alta possibilità sul ritorno del maltempo.