MEDIO TERMINE: il MOSTRO ANTICICLONICO continuerà a NEGARE L'INVERNO all'Europa occidentale

Il desolante spettacolo del Mottarone (VB-alto Piemonte), senza nemmeno un briciolo di neve al suolo:

La situazione meteorologica a scala europea presenta una staticità disarmante. Da oltre un mese domina un enorme anticiclone sull'Europa occidentale che nega l'inverno a tutto il settore ovest del Continente.

La nostra Penisola è interessata saltuariamente da correnti fredde settentrionali che fanno capo ad una depressione gelida situata sull'Europa orientale, dove l'inverno c'è eccome. In questo modo, le regioni adriatiche e il meridione sono spesso interessate da freddo e qualche nevicata anche a bassa quota.

Se il centro-sud in qualche modo se la cava, per il settentrione, in modo particolare il nord-ovest, non c'è niente da fare. In alcune aree del Piemonte non piove dall'8 dicembre e le montagne circostanti sono completamente senza neve.

Non va meglio sull'Appennino settentrionale; qui qualche nevicata c'è stata, ma del tutto insufficiente per garantire un manto nevoso accettabile.

Questa situazione di completa mancanza dell'inverno sui settori occidentali dell'Europa continuerà probabilmente fino al termine di gennaio. Niente perturbazioni, niente discese fredde dalla Valle del Rodano in grado di dare un po' di "ossigeno" al nord Italia. Solo correnti fredde che continueranno a lambire il versante adriatico e il sud per tutta la prossima settimana.

La media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 26 gennaio, mostra sempre la stessa situazione:

Ecco il mostro anticiclonico che incomberà sull'Europa occidentale; le discese fredde si presenteranno sull'Europa orientale lambendo di tanto in tanto il versante adriatico e il meridione, con un po' di freddo e qualche nevicata anche a bassa quota.

Di perturbazioni atlantiche nemmeno l'ombra. Bisognerà andarle a cercare alle latitudini dell'Islanda e del Circolo Polare Artico.

Vedremo se questa situazione riuscirà a modificarsi durante il mese di febbraio e garantire un po' di inverno anche all'Europa centro-occidentale. Per il momento le mappe non danno scappatoie almeno fino a fine mese.

