MALTEMPO sull'Italia tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio - le aree più colpite

Di seguito, la mappa sinottica del modello americano valida per la mezzanotte su lunedi 9 gennaio:

Incastonata in una depressione centrata sul settentrione, si snoda l'ampio sistema frontale che sarà responsabile del maltempo sull'Italia tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio. Arriveranno piogge anche consistenti e preziose nevicate sulle Alpi a quote di media montagna; nulla da fare invece in una prima fase per l'Appennino, se non oltre i 2000 metri, ma a seguire la quota neve calerà anche qui.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 8 gennaio:

Rovesci anche di forte intensità, specie su Liguria, Lombardia e Triveneto. Piogge in pianura e neve sulle Alpi al di sopra dei 1200-1400 metri. Rovesci anche al centro nell'arco della giornata, specie su Toscana, Sardegna, Umbria occidentale e alto Lazio. Le altre regioni saranno ancora in attesa con i primi piovaschi in serata sulla Campania e la Calabria Tirrenica.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per lunedi 9 gennaio:

Al nord rovesci anche forti sul Friuli, ma in attenuazione, per il resto situazione in miglioramento con schiarite ed aria più fresca e pulita. Rovesci invece su Sardegna, versante tirrenico, zone interne e Sicilia centro-settentrionale. In serata quota neve in calo sull'Appennino centrale fino a 1300-1400 metri. Più asciutto il tempo lungo il versante adriatico, sulla Puglia e la Sicilia meridionale. Venti forti occidentali, mari in cattive condizioni e temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

