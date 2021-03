MALTEMPO: nei prossimi 6 giorni la PIOGGIA potrebbe tornare su diverse regioni, vediamo quali...

La confluenza tra correnti fredde orientali con aria decisamente più mite e umida di matrice mediterranea darà luogo ad una blanda depressione sul Mediterraneo che nei prossimi giorni condizionerà il tempo di casa nostra.

Oltre ad un calo delle temperature, tornerà la pioggia, che su diverse aree nel nostro Paese potrebbe presentarsi anche abbastanza abbondante...comunque senza esagerare.

Le regioni maggiormente interessate dai fenomeni nei prossimi giorni saranno le aree centrali e la Sardegna; a tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni che avremo in Italia nei prossimi 6 giorni, ovvero fino a mercoledi 10 marzo. Vi ricordiamo che la stima dei millimetri è puramente indicativa e non deve essere presa come oro colato.

Secondo il modello americano, l'area che riceverà i massimi quantitativi di pioggia nei prossimi 6 giorni (fino a 80mm) sarà la costiera laziale.

Precipitazioni fino a 40-45mm saranno possibili sulla Sardegna, la bassa Toscana, le aree interne di Marche e Abruzzo fino ad arrivare alla Campania.

Pioverà anche al nord, ma gli accumuli non dovrebbero essere importanti, in media non superiori a 10-15mm. Le zone più asciutte saranno la Calabria Ionica e gran parte della Sicilia, dove potrebbe non piovere affatto.

