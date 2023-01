MALTEMPO: inizio settimana con VENTI di BURRASCA, ma non per tutti

Oltre ai rovesci, alle nevicate ed al calo delle temperature, l'inizio della settimana prossima sarà caratterizzato da venti di burrasca sui nostri mari, con mareggiate lungo le coste esposte.

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di martedi 17 gennaio:

La longa manus della vasta ed intensa depressione situata tra la Scandinavia e il Regno Unito, interesserà anche la nostra Penisola con venti molto forti in prevalenza occidentali. Si tratterà di aria relativamente fredda che metterà i bacini marittimi esposti in condizioni non ottimali.

Quali aree saranno maggiormente interessate dal vento? A tal proposito vi mostriamo la mappa eolica che mostra il vento atteso in Italia nelle ore centrali di martedì 17 gennaio:

L'azione dell'arco alpino dovrebbe schermare la Pianura Padana e parte della Liguria e delle Venezie, dove il vento sarà debole o assente. Bufere di neve e vento fino a 90-100Km/h saranno invece presenti sulle creste confinali delle Alpi occidentali.

Al centro e al sud le raffiche maggiori tra ovest e sud-ovest si registreranno sul Mar Ligure e sull'alto e medio Adriatico (fino a 70-80 km/h). Punte di 90 km/h anche lungo la dorsale dell'Appennino centrale. Rinforzi notevoli anche sulla Bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna.

Sul medio Tirreno si arriverà sui 50-70km/h, mentre la ventilazione tenderà un po' a calare andando verso il meridione e la Sicilia.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-week-end-la-porta-verso-il-cambiamento-ecco-dove-potrebbe-piovere/96000/