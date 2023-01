Meteo week-end: la porta verso il CAMBIAMENTO - ecco dove potrebbe PIOVERE

Di seguito, l'analisi sinottica attesa in Italia per la notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio:

Notiamo un grande trambusto di depressioni sull'Europa centro-settentrionale. Lentamente, il tempo tenderà a cambiare anche da noi con l'arrivo di due veloci perturbazioni che agiranno segnatamente la settimana prossima sul nostro Paese. Il fine settimana di conseguenza vedrà il declino dell'alta pressione ed il passaggio dei primi fenomeni su parte del centro-nord nella giornata di domenica 15 gennaio.

Sabato 14 gennaio invece sarà una giornata tutto sommato tranquilla. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata prefestiva:

Da segnalare dei piovaschi al mattino tra il medio-basso Adriatico e il meridione, ma in rapida attenuazione e spostamento verso levante. Qualche piovasco si farà vedere sulla Liguria in serata, per il resto tempo complessivamente buono e mite.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 15 gennaio:

Ecco i rovesci tra la Liguria e l'alta Toscana, unitamente al Friuli. Piogge nel complesso deboli sulla Pianura Padano-Veneta e piovaschi sparsi lungo il Tirreno e la Sardegna occidentale, per il resto tempo asciutto. Clima ventoso, ma ancora nel complesso mite.

