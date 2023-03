MALTEMPO: ecco dove si concentrerà tra VENERDI e SABATO

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra venerdi 3 e sabato 4 marzo:

La depressione presente attualmente sulla Sardegna tenderà a spostarsi verso la Sicilia e lo Ionio. Di conseguenza il maltempo si tenderà a concentrarsi sempre più a sud, con un miglioramento che dovrebbe invece intervenire sulle regioni settentrionali, accompagnato anche da un aumento delle temperature.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 3 marzo:

Ancora rovesci o temporali tra la Corsica, la Sardegna e il medio-basso Tirreno. Rovesci anche in Sicilia e nel sud della Calabria. Più a nord avremo piogge sulle Marche con neve sopra i 1200 metri in Appennino, per il resto tempo asciutto e con temperature in salita specie al nord.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 4 marzo:

Al centro ultimi rovesci sulla Sardegna e tra le Marche e l'Abruzzo, ma in via di attenuazione. Il maltempo tenderà a concentrarsi all'estremo sud con rovesci anche intensi e temporali su Calabria, Golfo di Taranto e Puglia Meridionale.

Ulteriore e lieve aumento delle temperature al nord e al centro, in contenuto calo invece al meridione.

