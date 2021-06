MAGGIO ha "regalato" un SOTTOMEDIA TERMICO a gran parte d'Europa

Anche quest'anno il mese di maggio si è comportato da mese primaverile e non si è travestito da estate, come troppo spesso è successo in passato.

In coppia con il maggio dell'anno scorso, quest'anno il mese mariano ha fatto registrare un sottomedia forse ancora più esteso, anche se in verità gli scostamenti dai valori normali non sono stati eccessivi.

Veniamo subito al punto, mostrandovi la mappa delle anomalie termiche al suolo riscontrate in Europa durante il mese appena passato:

Più che l'intensità del sottomedia termico, fa sensazione la sua estensione, praticamente a tutta l'Europa tranne i settori più meridionali e settentrionali. L'anomalia al ribasso è stata in media tra 1 e 3°, ma con punte di 3-5° nelle aree cerchiate in rosso.

In Italia, il mese di maggio ha chiuso in leggero sottomedia al nord, mentre sul resto della Penisola le temperature sono state vicine alla media stagionale con qualche scostamento al ribasso nelle aree interne.

Esuberi termici leggeri (tra 1 e 3°) sono stati riscontrati sulla Penisola Iberica e sulla Penisola Ellenica, oltre a limitati settori della Norvegia.

Situazione meteo LIVE: