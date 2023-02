LunedÃ¬ 20 febbraio: tornerÃ  un po' di MALTEMPO sull'Italia, tuttavia...

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di lunedi 20 febbraio:

Diciamo subito che non ci saranno perturbazioni atlantiche o depressioni mediterranee in grado di determinare piogge rilevanti sul nostro Paese . A comandare le sorti del tempo in Europa sarà sempre lei, l'alta pressione. Il pachiderma stabile tenderà un po' ad alzarsi di latitudine, consentendo ad un fronte freddo di interessare l'Italia, seguito da correnti più fredde da nord-est.

Gli abitanti del nord Italia e del Tirreno sapranno già che con questa circolazione di pioggia ne vedranno ben poca, ma comunque prendiamo il tutto come un primo tentativo di indebolire l'alta pressione sul Mediterraneo, in attesa magari di altri eventi.

Dove e quanto potrebbe piovere quindi in Italia nella giornata suddetta? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese secondo il modello americano:

Sono attesi anche discreti rovesci tra le Marche, l'Umbria orientale, l'Abruzzo e il Molise, in trasferimento verso il restante meridione in serata e nella prima mattinata di martedi 21 febbraio. In Appennino potrebbe anche nevicare sopra gli 800-1000 metri.

Qualche breve piovuta sarà probabile anche al nord per un rientro di correnti orientali, così come qualche fiocco di neve oltre i 900-1000 metri sulle Alpi occidentali, ma non si andrà oltre. Caleranno anche le temperature per venti da nord-est in rinforzo.

