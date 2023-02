Il punto sulla SICCITA': situazione giÃ  DRAMMATICA su alcune regioni

Si aggrava sempre di più il disavanzo idrico che affligge diverse regioni italiane, segnatamente il nord e il versante tirrenico. L'accoppiata "alta pressione-correnti da est" nel periodo invernale risulta essere micidiale per questo settore italico. Poi abbiamo il blocco completo della circolazione atlantica che non consente l'arrivo di quei treni perturbati carichi di pioggia che in un passato non troppo lontano scandivano i ritmi piovosi su gran parte delle regioni del nostro Paese.

La pioggia è diventata ormai una meteora benedetta, soprattutto al nord-ovest, dove si riscontra da tempo il grado più alto di siccità in Italia.

La mappa è aggiornata a ieri (lunedi 13 febbraio) e mostra il grado di siccità presente in Italia ad 1 metro di profondità nel suolo:

Siccità ESTREMA al nord-ovest, anche se per fortuna un po' di neve sulle Alpi occidentali si è vista. Il manto bianco dovrebbe dare un po' di linfa vitale ai fiumi che scendono in pianura da quei settori, almeno per un paio di mesi. E' gravissima invece la situazione nel basso Piemonte, segnatamente tra Astigiano, basso Torinese e Alessandrino dove in alcune aree già oggi l'acqua arriva solo con le autobotti.

La siccità si presenta GRAVE lungo tutto il versante tirrenico compresa la Campania, oltre che in alcune aree del nord-est e della Calabria Ionica, zone che non hanno beneficiato delle piogge nelle ultime settimane.

Nei prossimi giorni la situazione è destinata ulteriormente ad aggravarsi perchè almeno fino a metà della settimana prossima non sono attese piogge rilevanti sul nostro Paese.