Le ultime sull'Immacolata, il tempo che farà l'8 dicembre in Italia

Tra martedì e mercoledì il maltempo ci concederà una breve tregua su quasi tutta la penisola, ad eccezione di isolati acquazzoni che potrebbero interessare Toscana, Marche e Umbria. Per il resto avremo tempo più stabile, a sprazzi anche sereno, determinato dal passaggio di un rapido anticiclone mobile.

Tuttavia già dall'8 dicembre aumentano nettamente le possibilità di maltempo su diverse nostre regioni, stante l'ingresso di un'altra perturbazione atlantica che avrà il proprio exploit tra venerdì e sabato, come discusso in questo articolo. Proprio l'8 dicembre comincerà ad instaurarsi la miglior colonna d'aria, sulla Val Padana occidentale, per poter assistere a nevicate a quote basse nel corso della giornata di venerdì.

Insomma, cosa ci aspetta il giorno dell'Immacolata?

Sarà una giornata nuvolosa su buona parte del centro e del nord, ma i fenomeni saranno presenti principalmente su Toscana, Lazio, Campania, Umbria, Marche dove avremo piogge moderate. Piogge più deboli su Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria orientale. Sul resto della penisola tempo più asciutto.

Le temperature minime saranno molto basse al nord, localmente anche inferiori allo zero tra Piemonte e Lombardia. Anche le massime non si discosteranno tanto, mantenendosi sotto i 6°C su gran parte della Val Padana occidentale, chiaro segno del netto raffreddamento dei bassi strati dovuto all'ingresso di aria fredda dall'Europa centrale. Sul resto d'Italia notiamo massime ben più alte, fino a raggiungere i 17°C al sud.