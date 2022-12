MALTEMPO: tra venerdi 9 e sabato 10 dicembre tornerà ad alzare la voce sull'Italia

Di seguito, il quadro sinottico che si riferisce alle prime ore di venerdi 9 dicembre:

Ecco la nuova perturbazione che dal Mediterraneo occidentale si dirigerà verso le nostre regioni. Notate l'enorme lago freddo che campeggerà su tutta l'Europa centro-settentrionale, interessando marginalmente il nord Italia.

La seconda mappa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 9 dicembre:

Sul nord-ovest si avranno nevicate anche a bassa quota (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/attenzione-nevicate-a-quote-molto-basse-venerdi-mattina-su-alcuni-settori-del-nord-/95653/).

Piogge e rovesci anche intensi si avranno su tutto il centro-nord, in modo particolate tra la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio. Rovesci anche sulla Sardegna, per il resto assenza di fenomeni. Clima freddo al nord, molto mite invece al centro e al meridione.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 10 dicembre:

Piogge e rovesci su gran parte d'Italia, in modo particolare al centro, sul Tirreno e le Isole. Un po' in ombra le regioni adriatiche ed il Piemonte. Temperature in calo ovunque e clima ventoso.

