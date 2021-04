La settimana scorsa BRIVIDI FREDDI sul nostro continente!

La settimana scorsa è stata da incubo per le infiorescenze e la natura già in stato avanzato dopo il caldo anomalo che aveva impazzato in Europa la settimana precedente.

Gelate tardive hanno interessato molti Paesi del Vecchio Continente, oltre alla neve che è caduta a quote alquanto basse per la stagione. Colpa di una potente irruzione fredda di matrice artica; i danni alle colture sono stati inevitabili, specie nei Paesi transalpini.

In questa sede cercheremo di quantificare le anomalie al ribasso che abbiamo riscontrato la settimana scorsa in Europa. Ecco la mappa:

E' stata una settimana a dir poco gelida su molti settori della Svizzera e dell'Austria, dove abbiamo avuto anomalie termiche al ribasso tra i 9 e gli 11°:

Il freddo non ha scherzato nemmeno nelle aree interne della Scandinavia (tra i 7 e i 9° sottomedia) e tra la Germania e la Francia orientale (tra i 5 e i 7° sottomedia).

Il resto dell'Europa centrale ha fatto registrare scostamenti al ribasso compresi tra 3 e 5°. In Italia gli scostamenti maggiori dalla media li abbiamo avuti al nord e nelle aree interne del centro, tra i 3 e i 5° al di sotto della media climatologica. Sul resto d'Italia le anomalie al ribasso sono state tra 1 e 3° ad eccezione della Sardegna che ha avuto temperature in media.

