La PIOGGIA dei prossimi 10 giorni in Italia: pioverà finalmente nelle aree bisognose?

La prima decade di marzo porterà finalmente la pioggia laddove è strettamente necessaria? Se ci fidiamo del modello americano, qualche piccola piovuta potrebbe comparire su alcuni settori del nord, ma non sarà assolutamente sufficiente a risolvere i gravi problemi di disavanzo idrico presenti in loco.

La mappa mostra le piogge previste in Italia fino a giovedi 10 marzo. I numeri sono i millimetri previsti che non devono essere presi come oro colato, ma solamente a scopo puramente indicativo in merito alle piogge previste.

Una decina di millimetri dovrebbero cadere nel "cuore" della siccità italica, ovvero sulle Alpi occidentali; qualcosa di più, fino a 25mm, sui settori alpini centrali ed orientali. Ancora a secco invece la Valpadana centrale, gran parte della Liguria, la Toscana, l'Umbria occidentale fino all'alto Lazio. Su queste aree seguiterà a non piovere.

Buone le piogge sulle Isole, fino a 50mm sulla Sardegna meridionale e 65mm sulla Sicilia nord-orientale. I massimi di pioggia si prevedono sulla Calabria, con circa 90mm sul settore ionico.

Insomma, a parte qualche piccola piovuta in alcune aree bisognose, la situazione non sembra modificarsi ancora nella sostanza.

