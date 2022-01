Inizio di settimana tra Sole e gran freddo, dove le possibilità di NEVE?

Alcune regioni italiane sono pronte a piombare nuovamente in inverno a causa di infiltrazioni molto fredde provenienti dai Balcani, le quali proveranno in tutti i modi ad erodere l'anticiclone ormai piantato nel Mediterraneo da oltre una settimana.

L'aria fredda riuscirà, in piccola parte, a raggiungere questo obiettivo: nel corso di venerdì irromperà un fronte freddo dai Balcani che porterà un po' di piogge, qualche acquazzone e qualche rapida nevicata fino in alta collina (oltre 500-600 metri) su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e poi anche Puglia, Basilicata e Calabria. Isolati fenomeni sono attesi anche nel Lazio, in Campania e in Sicilia. Su tutto il nord avremo tempo sempre stabile e solo leggermente più freddo rispetto ai giorni scorsi.

Il fronte freddo sarà molto rapido e già venerdì sera avrà quasi del tutto abbandonato l'Italia: al suo posto resteranno forti venti di tramontana e aria nettamente più fredda. L'alta pressione, tuttavia, resterà molto vicina alla nostra penisola e questo impedirà l'arrivo di perturbazioni di rilievo.

Da queste parole potete immagine che si prospetta un week-end nel complesso soleggiato ma freddo, soprattutto al sud e sul basso Adriatico. Solo su Molise, Puglia e Basilicata potrebbe farsi largo qualche rapido fenomeno, nevoso fino in collina.

Qualche novità in più potrebbe esserci ad inizio prossima settimana. La massa d'aria gelida, che venerdì sfiorerà l'Italia, tenderà ad isolarsi sull'est Europa sin verso i Balcani: una parte di quest'aria gelida potrebbe muoversi verso la nostra penisola in retrogressione, ovvero compiendo un movimento anomalo per il nostro emisfero, da ovest verso est.

Per il momento le possibilità che si compia una retrogressione sono piuttosto basse, essendo Grecia e Turchia il vero obiettivo dell'aria gelida. Tuttavia regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria potrebbero essere interessate marginalmente dall'aria molto fredda che soffierà dai Balcani, capace di portare qualche fiocco di neve fino a bassissima quota o addirittura sulle coste. La previsione resta al momento molto difficile, pertanto saranno necessari ulteriori aggiornamenti per rimuovere ogni dubbio!

Pochi dubbi invece per il resto d'Italia, in particolare per il nord e l'alto Tirreno, dove splenderà costantemente il Sole almeno fino a metà della prossima settimana e probabilmente anche oltre (leggi qui maggiori approfondimenti).