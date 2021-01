Il MALTEMPO di mercoledi 20 gennaio: NEVE al nord?

Ecco la perturbazione in fase di approccio all'Italia nelle ore centrali di mercoledi 20 gennaio:

Il sistema frontale è preceduto da un flusso di correnti umide meridionali che farà alzare le temperature su tutto il centro-sud, spazzando via il freddo rimasto dalla precedente irruzione.

Al nord le cose potrebbero andare diversamente, segnatamente sul catino padano. Qui il ristagno dell'aria fredda nei bassi strati (cuscino freddo) potrebbe far scorrere sopra l'aria umida meridionale, determinando la classica nevicata da addolcimento.

Non tutti i modelli sono concordi su questo episodio. In questa sede vi proponiamo la tesi del modello americano che è il piu possibilista in fatto di neve in pianura al nord. La seconda mappa mostra le temperature a 1500 metri durante il passaggio del fronte, secondo il modello di oltre oceano.

La neve potrebbe cadere a nord della linea spezzata blu, ovvero dove le temperature a 1500 metri resteranno negative. Più a sud si avrebbe ovviamente la pioggia.

La situazione non è per nulla chiara in quanto altri modelli (ad esempio il modello canadese ed europeo) danno una spinta calda meridionale troppo forte con il cuscino freddo che potrebbe non reggere. Se questa fosse la tesi corretta, anche la Pianura Padana vedrebbe la pioggia, con la neve che si confinerebbe solo nell'angolo più occidentale del Piemonte.

Per il momento l'ipotesi della neve al nord è quotata al 45-50%, di conseguenza una probabilità media. Nei prossimi giorni vedremo se alzare o meno questa percentuale...continuate a seguirci!

