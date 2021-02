Il gelo irrompe su Trieste: -1°C in città e bora sempre più forte

L'aria gelida russa che pian piano si muove verso l'Italia e sta portando i suoi primi effetti sull'alto Adriatico ed in particolare in Friuli Venezia Giulia. La massa d'aria gelida sta attraversando il Carso sloveno e si sta gettando sul Friuli Venezia Giulia attraverso i valichi montuosi (sia del Carso che delle Alpi Dinariche), attraverso sostenute raffiche di bora.

Le temperature stanno rapidamente scendendo col passare dei minuti e la prima città a fare i conti col gran freddo è proprio Trieste: sulla città giuliana la colonnina di mercurio è scesa fino a -1.5°C all'alba, -1°C alle 9 del mattino.

La temperatura gelida è accompagnata da sostenuti venti di bora, con raffiche fino a 40-50 km/h.

La temperatura effettiva (-1°C) è molto bassa se consideriamo l'umidità del 44% presente ora a Trieste. Con umidità superiore, infatti, la temperatura reale dell'aria scenderebbe ulteriormente di diversi gradi. La sensazione del freddo è comunque amplificata nettamente dai venti di bora, che diverranno via via sempre più forti col passare dei minuti.



Tuttavia non ci sarà la neve su Trieste (e tutto il Friuli Venezia Giulia): solo gran freddo e temperature sotto lo zero per quasi tutto il week-end.

L'aria fredda invece dilagherà su tutto il resto d'Italia dove sarà artefice delle nevicate fino a quote bassissime.