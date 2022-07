GRANDE CALDO con le ore contate, ecco quanto crolleranno le TEMPERATURE

Siamo agli sgoccioli di una lunghissima e pesante ondata di caldo, che ha certamente caratterizzato (in negativo) tutto il mese di giugno e i primi giorni di luglio amplificando nettamente la crisi idrica.

Come anticipato ieri, l'Italia vivrà ormai con certezza una fase più gradevole e a tratti perturbata grazie alla ritirata dell'anticiclone africano verso le proprie latitudini. Il grande caldo sarà spazzato via, tra giovedì e venerdì, dall'arrivo di correnti più fresche nord-orientali piuttosto irruente.

Con maggior precisione possiamo già individuare il momento esatto in cui le temperature inizieranno a crollare. Tra il pomeriggio e la sera di giovedì irromperanno le prime correnti fresche in alta quota che daranno luogo ad acquazzoni e temporali, ma in un contesto ancora piuttosto caldo e soprattutto umido.

Dalla sera di giovedì l'irruzione fresca diverrà via via sempre più efficace a cominciare dal nordest, dove le temperature crolleranno anche sotto i 20°C! Nel frattempo avremo ancora temperature superiori alle medie altrove.

Dalla notte e poi soprattutto al mattino di venerdì l'aria fresca dilagherà praticamente su quasi tutta Italia facendo crollare le temperature di oltre 7-10°C rispetto ai valori attuali. Solo Sardegna e Sicilia faranno i conti con residue sacche calde (con temperature fino a 33-34°C) ma con umidità già nettamente inferiore. Sabato le temperature scenderanno anche sulle isole maggiori!

Le temperature scivoleranno per giorni sotto le medie del periodo su quasi tutta Italia, con qualche eccezione come descritto in questo articolo. Molto probabilmente il gran caldo resterà alla larga dell'Italia fino a metà mese.