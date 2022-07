Meteo week-end: temperature ovunque più SOPPORTABILI, ma con qualche ECCEZIONE

In questa sede monitoreremo l'indice di calore previsto in Italia per il prossimo fine settimana. Per sapere cos'è l'indice di calore, o indice di disagio da caldo, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Dal punto di vista atmosferico, le correnti settentrionali puliranno completamente i cieli italiani e il week-end sarà soleggiato da nord a sud, senza nemmeno i temporali sui rilievi.

Dal punto di vista termico, la prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto per la giornata di sabato 9 luglio, attorno alle ore 17:

Notiamo molte aree della nostra Penisola con un caldo SOPPORTABILE, ovvero le zone colorate in verde. Un po' di FASTIDIO potrebbe invece subentrare nelle aree colorate in giallo, ma sarà comunque un fastidio limitato.

La giornata di domenica 10 luglio, sempre attorno alle ore 17, potrebbe portare CALDO FASTIDIOSO sulla Pianura Padana:

Caldo un po' FASTIDIOSO, ma SOPPORTABILE sarà presente nelle aree colorate in giallo. Sul resto d'Italia, dove vedete il colore verde, il caldo dovrebbe essere ampiamente SOPPORTABILE.

Controlla anche tu l'indice di disagio da caldo per la tua regione, cliccando sulle nostre mappe esclusive: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/