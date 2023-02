Giovedì INTENSO MALTEMPO su alcune regioni

Giovedi 9 febbraio sarà una giornata campale per la nostra Penisola. Il centro e il nord saranno strette nella morsa del freddo (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/freddo-quale-sar-il-momento-pi-freddo-della-settimana-/96316/), mentre le Isole e parte del meridione saranno interessate da una forte fase di maltempo con tanta pioggia e neve abbondante sui rilievi stante la risalita di una depressione ricolma di aria umida alle basse latitudini del Mediterraneo.

La mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 9 febbraio in Italia:

Il maltempo cingerà d'assedio la Sicilia, specie i settori orientali dove si prevedono rovesci intensi e neve abbondante sopra gli 800-1000 metri. Coivolto marginalmente anche il sud della Calabria. Maltempo anche sulla Sardegna orientale con piogge e neve oltre i 600 metri.

Il ventaglio di correnti orientali che accompagnerà la depressione darà luogo anche a spruzzate di neve tra Romagna, Marche e Abruzzo sopra i 100 metri, localmente in pianura sulla Romagna. Su tutte le altre regioni non avremo fenomeni.

Il maltempo tenderà ad esaurirsi nella giornata di venerdi 10 febbraio con gli ultimi fennomeni sulla Sicilia centro-meridionale, ma in via di attenuazione, per il resto tempo asciutto, ma molto freddo specie al mattino.

