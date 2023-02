FREDDO: quale sarà il momento più FREDDO della settimana?

L'ondata di freddo che ci interesserà durante questa settimana avrà il suo apice nelle giornate di giovedi e venerdi segnatamente al nord e al centro. Giovedi mattina avremo l'apice del freddo a 1500 metri, mentre venerdì il gelo dovrebbe trasmettersi al suolo stante il calo della ventilazione ed un parziale aumento dell'umidità nei bassi strati.

Facciamo parlare le mappe. La prima cartina mostra le temperature a 1500 metri che si avranno giovedi mattina alle 7 sulla verticale del nostro Paese:

Sulla verticale del nord-ovest si prevedono isoterme alla medesima quota comprese tra -10 e -11° e tra -7 e -8° sul nord-est. Al centro punte di -7° alla medesima quota lungo il versante adriatico e -4/-5° sul Tirreno e la Sardegna. Al sud tra -1 e -3° sulla Sicilia, tra -5 e -7° sulla fascia peninsulare.

Il massimo del freddo al suolo lo avremo invece 24 ore dopo, ovvero nella mattinata di venerdi 10 febbraio:

Farà davvero freddo! Punte di -12° nelle vallate interne dell'Appennino centrale in assenza di nuvolosità e di vento. Non si scherzerà nemmeno in Pianura Padana, specie centro-occidentale con punte al ribasso comprese tra -4 e -6°.

Le temperature inizieranno ad aumentare solo a partire dalla giornata di sabato 11 febbraio.

