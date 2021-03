GELO PAZZO nel cuore di marzo: guardate domenica!

Valori sino a -16°C a 1500m sulle Alpi, sino a -8°C sul nord Appennino, -6°C a 1500m sulla verticale della Valpadana e sul medio Adriatico e valori al suolo prossimi o leggermente inferiori allo zero e su quasi tutta Italia valori alla stessa quota quasi tutti sotto lo zero: ci attende un risveglio domenicale davvero gelido, soprattutto al nord!



Ce lo confermano le mappe termiche a 1500m all'unisono, qui ne abbiamo postate solo alcune previste per l'alba di domenica 21 marzo, che vedono il freddo raggiungere con forza il nord e parte del centro, come spesso non accade nemmeno a gennaio o febbraio, qualche mappa un po' estrema arriva a prevederlo su tutto l'Adriatico:

La media degli scenari arriva però a mettere d'accordo tutti, il freddo più intenso lo vedrà il nord e in parte il medio Adriatico:

E che probabilità ci sono che si scenda sotto i -5°C a 1500m? Al nord e su parte del centro praticamente il 95%, come evidenzia la scala di colori tendente al ROSSO:

Quale migliore opportunità allora di rintanarsi in casa alla faccia delle zone rosse coccolati magari da un timballo di patate e provola, da peperoni sorridenti agghindati da capperi e olive di Gaeta. O no?