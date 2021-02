DOMENICA di MALTEMPO su mezza Italia

Ecco l'intensa perturbazione che interesserà parte del nostro Paese nell'arco della giornata di domenica 7 febbraio:

E' preceduta da intense correnti di Scirocco che faranno sensibilmente aumentare le temperature sull'Italia nella giornata di sabato 6 febbraio (leggi qui per tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/caldo-anomalo-sabato-20-a-portata-di-mano-su-diverse-regioni-vediamo-quali-/89030/

Le prime piogge inizieranno ad interessare il settore di nord-ovest e la Sardegna nella mattinata di domenica, per poi estendersi nell'arco della giornata a gran parte del nord e del centro.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 7 febbraio:

I rovesci più forti sono attesi sulla fascia prealpina lombarda, sul Friuli, sulla Liguria centro-orientale, l'alta Toscana e le aree interne del centro. Resteranno ancora in attesa le regioni del medio-basso Adriatico, il meridione e la Sicilia che probabilmente verranno interessate successivamente.

Quota neve inizialmente elevata sulle Alpi, sopra i 1500-1600 metri, in probabile calo nell'arco della giornata ad iniziare da ovest. Temperature molto miti al sud ed in Adriatico; in calo al nord, sul Tirreno e la Sardegna con l'arrivo delle precipitazioni.

