CALDO ANOMALO: SABATO 20Â° a portata di mano su diverse regioni, vediamo quali...

In attesa di ulteriori sviluppi che questo inverno ci offrirà durante il mese di febbraio, questa settimana sarà scandita dalla mitezza in area mediterranea e sull'Italia. Il tutto verrà originato dall'insaccamento di una depressione in sede iberica che invierà verso di noi un'inevitabile sventagliata di correnti meridionali molto miti.

La giornata che farà registrare le temperature più elevate sarà sabato 6 febbraio. La prima mappa mostra le temperature previste a 1500 metri per le ore centrali della giornata in parola:

A sud ovest della Sardegna comparirà alla medesima quota l'isoterma + 18°, un valore da inizio estate! Sulla verticale della Sardegna avremo 16° a 1500 metri, 15° sul nord della Sicilia, tra 10 e 13° su quasi tutto il centro-sud. Più fresche le temperature al nord-ovest dove interverranno le prime piogge.

Queste invece sono le temperature previste al suolo nelle ore centrali di sabato 6 febbraio:

Vallori attorno a 20° (o di poco superiori) saranno possibili sulle due Isole Maggiori e sul medio-basso Tirreno. Notevoli anche i 18° nelle aree interne dell'Italia centrale e i 19° sulla Puglia.

Più a nord avremo temperature più basse, con 10-11° sulle pianure del nord-est e 8-9° tra il Piemonte e l'ovest della Lombardia.

