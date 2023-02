Come potrebbero disporsi le PRECIPITAZIONI nel mese di MARZO? Saranno finalmente abbondanti?

C'è attesa e speranza che il mese di marzo possa risolvere almeno in parte la grave situazione idrica che si è venuta a creare segnatamente al nord, dopo l'ennesimo inverno che ha concesso poco o niente in termini di dinamicità e fenomeni.

Il centro di calcolo ECMWF ha elaborato le mappe inerenti alle precipitazioni attese per il primo mese della primavera meteorologica, ovvero MARZO. Vi ricordiamo che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

La prima mappa mostra le anomalie di precipitazione attese in Italia tra il 27 FEBBRAIO e il 5 MARZO - vi consigliamo di ingrandire le singole mappe per avere un riscontro visivo migliore.

Precipitazioni sopra la media al nord-ovest, su parte del nord-est, lungo il Tirreno, sul settore ionico e la Sardegna orientale. Altrove piogge nella norma.

La seconda mappa mostra le anomalie di precipitazioni attese in Italia tra il 6 e il 12 MARZO:

Sopramedia pluviometrico lungo tutto il versante tirrenico, il nord-est e la Sardegna occidentale. Precipitazioni nella norma altrove a parte un leggero sottomedia sulla Calabria Ionica.

La terza mappa mostra le anomalie precipitative attese in Italia tra il 13 e il 19 MARZO

Precipitazioni quasi ovunque normali a parte un lieve surplus sulle Alpi di confine, sulla Campania e la Calabria Tirrenica.

Infine, la quarta mappa mostra le anomalie precipitative attese in Italia tra il 20 e il 26 MARZO:

Precipitazioni ovunque nella norma eccetto un leggero surplus sull'alto Tirreno.

MORALE: nel mese di marzo non sembrano esserci sottomedia precipitativi in grado di aggravare la fase siccitosa già presente in Italia. Le piogge saranno in genere in linea con le medie del peroiodo, con qualche SURPLUS ben accetto qua e la sull'Italia.

