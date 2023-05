Ciclone africano confermato, massima attenzione da sud a nord!

Sempre più conferme arrivano dai centri di calcolo sul forte peggioramento atteso tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Un flusso fresco nord-atlantico sprofonderà sul nord Africa dove approfondità una depressione algerino-tunisina pronta a riversarsi nel Mediterraneo, dove si intensificherà ulteriormente.

Le depressioni nord-africane non passano mai inosservate sull'Italia, in quanto sono in grado di garantire consistenti accumuli di pioggia su tante regioni, oltre che temporali intensi e fenomeni violenti.

Questo ciclone si approfondirà sul nord Africa tra sabato e domenica: già in questo frangente l'instabilità non mancherà specie al nord e al centro Italia. Difatti nel corso del week-end ci aspettiamo altri interessanti accumuli di pioggia superiori ai 30-50 mm sul Nordest, Toscana, nord Sardegna, Liguria. Un po' più asciutto al sud, sebbene non mancheranno piovaschi e temporali sparsi innescati dalla tanta polvere sahariana traghettata dai venti forti di scirocco.

Ma saranno solo le avvisaglie di un deciso guasto previsto tra lunedì e martedì. L'inizio di settimana vedrà il ciclone sprofondare sul mar Tirreno, dove raggiungerà una pressione, secondo le ultime stime, di ben 989 hpa. Cicloni di questo tipo sono rari persino in Autunno, figuriamoci in tarda Primavera!

Lunedì si prevedono forti temporali e locali nubifragi in Sicilia. Fenomeni in rapida estensione su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo. Entro sera maltempo in spostamento anche al nord.

Martedì sarà un'altra giornata pessima, con maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Evidente il rischio di nubifragi e piogge persistenti su Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino. Spuntano accumuli di pioggia superiori ai 150 mm in 24 ore in Emilia. Maltempo diffuso anche sul medio-basso Tirreno e Nordovest.

Il tutto sarà accompagnato da forti raffiche di vento sia lunedì che martedì.