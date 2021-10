CICLONE a spasso nel Mediterraneo, in settimana forte MALTEMPO su diverse regioni

Il maltempo non accenna a placarsi sull'estremo sud, ormai bersagliato dallo scorso week-end da un forte ciclone localizzato nel Canale di Sicilia. Quella che inizialmente era una depressione nata da un'irruzione fresca nord Atlantica, ora si sta gradualmente trasformando in un ciclone subtropicale che fa del calore marino la sua fonte energetica primaria.

Sia chiaro, siamo ben lontani dal chiamarlo "uragano Mediterraneo" come dichiarato da diverse testate giornalistiche! La fenomenologia legata al ciclone, tuttavia, è di assoluto rilievo e rappresenterà ancora una minaccia per l'estremo sud per diversi giorni.

Ma non è tutto! Il ciclone, ora situato nel Canale di Sicilia, tenderà a muoversi molto lentamente verso nord tra domani e giovedì, effettuando il landfall sulla Sicilia. Successivamente, dopo un momentaneo indebolimento, il ciclone potrebbe superare l'isola per gettarsi nel mar Tirreno dove andrebbe nuovamente a rinforzarsi grazie alla tanta energia rilasciata dalla superficie marina.

Quest'ultimo passaggio potrebbe tra giovedì e venerdì e andrebbe a prolungare l'ondata di maltempo quasi fino al termine della settimana.

In questo cammino, il ciclone potrebbe causare ancora maltempo eccezionale all'estremo sud e, nel frattempo, inglobare anche altre regioni.