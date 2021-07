CALDO SOFFOCANTE nei prossimi due giorni; quali regioni soffriranno maggiormente?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che si avrà in Italia nelle giornate di venerdi 30 e sabato 31 luglio. Si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917/

La prima mappa mostra l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) che si avrà in Italia alle ore 17 di VENERDI 30 LUGLIO:

Come potete vedere, l'Italia sarà messa male sotto il profilo dell'afa e del caldo. Condizioni di MALESSERE FISICO con punte di CALDO INSOPPORTABILE saranno presenti sull'Emilia Romagna, sulla Sardegna, la Lucania e la Puglia. Punte di MALESSERE anche nelle pianure interne tosco-laziali, sulla Calabria e sulla Sicilia. In queste zone sarebbero da evitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Sul resto d'Italia condizioni di caldo più o meno FASTIDIOSO. Si starà meglio in vicinanza delle aree costiere.

Questo invece è l'indice di calore previsto alle ore 17 di SABATO 31 LUGLIO:

Ancora MALESSERE DIFFUSO su Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Puglia, Lucania e zone interne del centro, con gli accorgimenti da adottare di cui sopra.

Caldo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDOSO sul resto d'Italia con maggiore benessere in prossimità della fascia costiera.

Controlle le mappe del disagio da caldo per i prossimi 15 giorni cliccado qui:www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/