Breve CALO delle temperature, in arrivo scenari TARDO PRIMAVERILI

Dopo l'improvvisa libecciata delle festività natalizie, che ha fatto impennare le temperature su tutta Italia di oltre 5-7°C sulle medie del periodo, stiamo assistendo ad un debole e momentaneo calo delle temperature.

Le perturbazioni atlantiche che si stanno susseguendo in Italia stanno favorendo un lento calo termico che raggiungerà l'apice nella giornata di martedì grazie all'ingresso di modesti venti settentrionali. Il calo termico, tuttavia, sarà davvero blando e non scosterà in modo vistoso le colonnine di mercurio.

La situazione è poi destinata a degenerare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: come già ampiamente approfondito in questo articolo, l'Italia vivrà una fase estremamente stabile e anche piuttosto mite a causa dell'arrivo dell'anticiclone africano.

Il vasto anticiclone avvolgerà tutta Italia, ma concentrerà i suoi massimi di pressione e temperatura su Francia, nord Italia e mar Tirreno. Sarà su queste aree che avremo il maggior aumento delle temperature e le maggiori condizioni di stabilità. Addirittura si prevede un'anomalia termica, nel giorno di Capodanno, di ben 14°C rispetto al normale sul nordovest:

Tuttavia occorre analizzare in modo più dettagliato l'aumento termico: esso non sarà omogeneo e diretto per tutti, anzi! Il forte anticiclone sarà alla base del fenomeno dell'inversione termica, in grado di portare temperature più alte in quota rispetto alla pianura!

Tra 30 dicembre e 2 gennaio vivremo giornate troppo miti in montagna (sia sulle Alpi che in Appennino), con valori termici fino a 10-12°C a 1500 metri di quota. Clima non freddo anche oltre i 2000 metri, dove avremo temperature attorno ai 4-6°C. Insomma per trovare l'inverno bisognerà salire anche oltre i 3000 metri di altitudine, esattamente dove schizzerà lo zero termico.

A bassa quota, invece, potremo avere temperature più basse a causa del fenomeno dell'inversione termica e dell'irraggiamento notturno: su aree come la pianura Padana sarà molto facile imbattersi in nubi basse e nebbie che manterranno le temperature sotto i 10°C. Situazione simile anche per le regioni tirreniche dove è probabile la presenza di tante nubi basse pronte a rendere il tempo uggioso, umido e fresco. Laddove riuscirà a splendere il Sole la temperatura potrà schizzare verso l'alto fino a raggiungere i 20-22°C.

Le temperature previste a Capodanno:

Insomma parliamo di temperature primaverili, che non saliranno ulteriormente solo perchè ci troviamo nel pieno dell'inverno con ancora pochi minuti di luce rispetto a quelle di buio. La pressione in arrivo alle varie quote, infatti, ci suggerisce che si tratterà di un tipico anticiclone africano estivo che in altre stagioni sarebbe in grado di portare temperature eccezionali da nord a sud.