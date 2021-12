Il "MOSTRO ANTICICLONICO" di Capodanno: anomalie termiche da CAPOGIRO non solo in Italia!

Ecco il "mostro anticiclonico" di Capodanno...

La seconda mappa mostra invece le temperature a 1500 metri attese in Europa nella notte di San Silvestro:

Tra la Costa Azzurra, il Golfo del Leone e il nord-ovest Italiano si arriverà ad avere isoterme alla medesima quota comprese tra 14 e 16°; praticamente saremo ai livelli di un'ondata di caldo estiva di media intensità.

L'alta pressione che ci interesserà sarà una vera e propria bolla di aria calda che si staccherà dal tropico e sfiaterà verso nord in direzione del nostro Continente. Inutile dire che la stagione invernale verrà distrutta alla radice e che il manto nevoso in quota, faticosamente costruito negli ultimi mesi, fonderà in fretta sotto un sole tardo primaverile.

Sulle pianure invece domineranno le nebbie, con forti inversioni termiche ed alti tassi di sostanze inquinanti specie in prossimità delle grandi città.

Quanti gradi andremo sopramedia? La seconda mappa mostra le anomalie termiche a 1500 metri previste per le ore 13 di sabato 1 gennaio:

Anomalie termiche spaventose sono attese tra la Francia e le regioni centro-settentrionali italiane, tra 12 e 16°, ma tutta l'Europa centro-occidentale sarà abbracciata da valori tra 8 e 10° sopramedia alla medesima quota.

La bolla calda sarà molto intensa, ma per fortuna di breve durata. Tra domenica 2 e lunedi 3 gennaio l'alta pressione dovrebbe ripiegare verso i propri territori di origine, facendo calare le temperature sul Continente a valori decisamente più ragionevoli.

