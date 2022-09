Avvio di OTTOBRE con l'anticiclone, ma ci sarà il CALDO?

Ad un finale di settembre decisamente perturbato da nord a sud seguirà, con alta probabilità una primissima parte di ottobre più stabile grazie all'invadenza dell'anticiclone delle Azzorre.

Vi accennavamo ieri questa possibilità, la quale ora acquista ancor più consensi dai principali modelli matematici. L'alta pressione si ergerà su Spagna, Portogallo, Francia e Gran Bretagna andando a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, le quali preferiranno vie più settentrionali per raggiungere l'Europa.

Per tal motivo l'Italia si ritroverà improvvisamente al di fuori dell'umida e instabile circolazione atlantica e vedrà un repentino miglioramento del tempo. Attenzione però: l'anticiclone non avrà l'Italia come obiettivo, bensì il Mediterraneo occidentale!

Questo fattore non va sottovalutato, in quanto avrà una netta importanza soprattutto sul lato termico. È vero che il tempo migliorerà su gran parte del Paese e tornerà il Sole, ma con un anticiclone così decentrato verso ovest è lecito attendersi infiltrazioni più fresche dai Balcani verso il Mediterraneo centrale. Questo significa che non avremo aumenti marcati della temperatura, anzi potremmo addirittura registrare un calo (specie alle medio-alte quote) tra 2 e 6 ottobre.

Le anomalie previste, infatti, ci suggeriscono che vivremo una fase leggermente più fredda del solito. Inoltre non escludiamo l'arrivo di qualche piovasco sul basso Adriatico e al sud, proprio per effetto delle correnti fresche balcaniche.