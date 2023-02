ATTENZIONE, il modello CANADESE ci crede ancora: PIOGGIA e NEVE in arrivo al NORD!

La meteo stupisce sempre, in negativo (in questo caso) per ciò che concerne le precipitazioni al nord. Inutile rimarcare che la situazione su gran parte del settentrione è drammatica dal punto di vista idrico, specie al nord-ovest.

Le mappe di ieri facevano sperare in una bella innaffiata proprio su questo settore italico, con la neve che sarebbe scesa anche a bassa quota. Purtroppo, nella serata di ieri molti modelli hanno abbandonato la nave e sono saliti in groppa verso un nuovo nulla di fatto per le regioni settentrionali.

Non tutti però! C'è ancora un modello la cui previsione questa mattina non si discosta da quella emessa ieri: è il MODELLO CANADESE. In altre parole, questo elaborato assieme ad alcuni perturbatori del modello americano, optano ancora per una depressione "alta" nella giornata di domenica, con tante precipitazioni per le regioni settentrionali.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa secondo il modello canadese alle ore 13 di domenica 26 febbraio:

L'aria fredda formerebbe una depressione tra il Mar Ligure e la Corsica, foriera di piogge e nevicate al nord, specie sul nord-ovest. Il centro e il meridione sarebbero invece interessate da un clima piovoso, ma dettato da un richiamo caldo sud-occidentale.

La sommatoria precipitativa di questa situazione, valida per domenica 26 febbraio sarebbe la seguente:

Precipitazioni intense al nord-ovest e sull'Emilia Romagna, con tanta neve in montagna; le piogge guadagnerebbero terreno anche su parte del centro, mentre dal Lazio verso sud dominerebbero le correnti miti da sud-ovest con piogge solo sul Tirreno, ma in un contesto mite.

Quante sono le probabilità che il modello canadese abbia ragione? Purtroppo poche! Volendo fare gli ottimisti, questa previsione è valida al 35%...ma a volte i "miracoli" accadono ancora; di conseguenza è lecito aspettare prima di emettere sentenze definitive sul tempo previsto nel fine settimana, la situzione è in evoluzione e ci potrebbero essere ancora dei "colpi di scena".

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località