Anticiclone africano in rinforzo dal week-end, come se fossimo in PIENA ESTATE

Vi abbiamo ripetutamente annunciato l'arrivo dell'anticiclone africano su tutta Italia, ed ecco che la figura barica non si è fatta attendere: il tempo è stabile da nord a sud e le temperature sono in costante crescita.

Non è tutto: a partire dal week-end (come vi scrivevamo ieri sera) l'anticiclone si rinforzerà ulteriormente su tutto il Meridione favorendo condizioni meteorologiche praticamente da piena estate. Andrà in modo leggermente diverso al nord grazie ad infiltrazioni umide atlantiche che riusciranno a donare qualche pioggia e un po' di nubi, che manterranno le temperature più basse (al suolo) rispetto al Meridione.

L'aria calda sub-tropicale, tuttavia, riuscirà ad invadere gran parte della penisola fino ad altissima quota. Come si evince dalla mappa dello zero termico avremo a che fare con una massa d'aria anomala addirittura in estate! La quota dello zero termico per lunedì 24 ottobre è previsto ad oltre 4000 metri di altitudine al sud e in Sardegna, ed oltre 3500 metri al centro e al nord Italia. Si tratta di un'altezza assolutamente esagerata e anomala per ottobre.

Anche la quota dei 500hpa sarà nettamente più alta. Dal color rosso-arancio possiamo facilmente intuire che la pressione di 500hpa (solitamente, in autunno, posta a circa 5500 metri) supererà i 5660/5700 metri di altitudine. Questo significa che la massa d'aria sarà molto gonfia ed elevata, chiaro segno della presenza di aria calda sub-tropicale ben distribuita a tutte le medio-alte quote. Isospessori di questo tipo sono molto più probabili in estate... peccato che siamo ad ottobre inoltrato!

L'anomalia persisterà anche nei giorni successivi, probabilmente per tutta la prossima settimana soprattutto al centro e al sud. Al netto di qualche sporadica pioggia, avremo uno zero termico spesso superiore ai 2500-3000 metri di altitudine.