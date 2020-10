Anomalie termiche della settimana scorsa in Europa: che SBERLA FREDDA!

Ci verrebbe da commentare le mappe delle anomalie termiche della settimana scorsa in Europa con un "FINALMENTE"; in effetti fa sensazione non vedere il solito rosso fuoco che si associa al sopramedia imperante a cui siamo abituati ormai da anni:

Il lasso temporale preso come riferimento va dal giorno 11 al giorno 17 ottobre: una goccia nel mare di fronte ai lunghissimi periodi di esuberanza termica a cui siamo abituati da anni.

Ha fatto freddo anche in Italia! Fino a 3-5° al di sotto della norma dove vedete l'azzurro più carico, mentre l'azzurro più tenue sottintende temperature tra 1 e 3° sottomedia.

Il record del freddo spetta ai settori alpini e alle aree comprese tra la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, dove i termometri hanno registrato fino a 7° in meno rispetto alla media di metà ottobre.

Gli esuberi termici in questo frangente, sono rimasti confinati molto ad est, tra l'Ucraina, la Romania e la Bielorussia, oltre alla parte settentrionale della Scandinavia.

