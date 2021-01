Allerta meteo della Protezione Civile: intensa ondata di freddo con nevicate al centro-sud

Un'irruzione di aria artica interesserà l'Italia apportando da domani un brusco calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota, specialmente sulle regioni tirreniche.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo, che riportiamo di seguito:

Maltempo: neve al Centro-Sud fino a quote collinari

Allerta gialla in tre regioni

L`intenso flusso di masse d`aria di origine polare, proveniente dall`Europa centro-orientale, determinerà da questa notte un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni centro-meridionali italiane, con precipitazioni sparse e localmente intense; a causa della concomitante diminuzione delle temperature, le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari, con locali sconfinamenti a quote anche inferiori, interessando in particolar modo le regioni tirreniche meridionali.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 15 gennaio, nevicate fino a quote collinari, con sconfinamenti fino a quote di 300 metri, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con accumuli generalmente deboli, fino a localmente moderati. Inoltre su Basilicata e Calabria si prevedono, a partire dalla mattinata di domani, nevicate fino a quote di 800 metri, in calo nel pomeriggio fino a quote di 400-600 metri, con accumuli moderati o localmente abbondanti.

Sulla base dei fenomeni meteo in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, allerta gialla in Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori della Basilicata.

Previsioni meteo Venerdì 15 Gennaio 2021

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-settentrionale, Calabria, Basilicata occidentale e Campania meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sulla Calabria tirrenica;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto di Sicilia, Basilicata e Campania, sui settori occidentali della Puglia, su Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria occidentale e meridionale, Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna occidentale, Liguria, basso Piemonte e sulle Alpi di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: a tutte le quote sui settori alpini, su basso Piemonte ed Emilia, con apporti deboli o localmente moderati; sopra i 300-500 m su Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, con apporti generalmente deboli; sopra i 600-800 m, in abbassamento fino a 300-500 m dal pomeriggio, su Campania, Basilicata e Calabria, con apporti da moderati a localmente abbondanti; sopra 800-1000 m sulla Sicilia, con apporti da deboli a moderati. Dal pomeriggio, attenuazione dei fenomeni sulle regioni del Centro-nord.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale calo al Settentrione, con valori minimi bassi o molto bassi.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale; localmente forti settentrionali sulle regioni centro-meridionali penissulari e su Liguria ed alto Adriatico.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia; localmente agitato il Tirreno meridionale, molto mossi tutti i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione sull'Adriatico centro-settentrionale.