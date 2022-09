Aggiornamenti serali: CALDO INTENSO la prossima settimana, ma occhi puntati ad ovest...

Il caldo sarà il grande protagonista dei prossimi sette giorni, come già anticipato in questo articolo. Tuttavia dovremo necessariamente puntare lo sguardo anche ad ovest, dove una forte perturbazione atlantica porterà certamente scompiglio sull'Europa occidentale, specie sulla penisola iberica.

Tale perturbazione altro non è che ciò che rimarrà dell'uragano Danielle, ora situato in pieno Atlantico settentrionale. L'uragano farà i conti con la corrente a getto, la quale andrà a trasformarlo in una tipica perturbazione atlantica, seppur molto intensa.

Questa perturbazione colpirà Portogallo, Spagna e Francia con temporali e piogge intense, mentre l'Italia in un primo momento resterà a guardare (tra lunedì e martedì).

Ad inizio prossima settimana, infatti, l'anticiclone sovrasterà tutta la nostra penisola, dopodichè si concentrerà principalmente sul Meridione nel prosieguo di settimana.

E altrove che succederà? Ebbene aumentano le possibilità dell'avvicinamento della perturbazione atlantica, la quale potrebbe determinare temporali intensi e persistenti su diversi settori del nord e del medio-alto Tirreno.

Questa ipotesi è sostenuta anche dagli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici. Naturalmente ci sono ancora parecchi giorni di distanza, pertanto è lecito attendersi cambiamenti a riguardo. Per il momento il periodo di maggior instabilità potrebbe essere tra giovedì 15 e sabato 17: le Alpi, la Liguria centrale e la Toscana potrebbero essere i settori maggiormente colpiti dai temporali, come spesso avviene con questo tipo di configurazione barica.