Aggiornamenti meteo serali: modelli concordi sul ritorno dell'inverno con pioggia e NEVE

Gli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici rimarcano ancora una volta le altissime probabilità sul ritorno dell'inverno proprio al termine dell'inverno! Scusate il gioco di parole, ma effettivamente siamo ad un passo dal termine dell'inverno meteorologico (che si concluderà il 28 febbraio da calendario meteo-climatico italiano) e proprio sul finire della stagione torneremo a parlare di freddo, piogge e nevicate.

Quanto approfondito in questo articolo trova nuove importanti conferme nelle ultime corse modellistiche. Tutti i centri di calcolo sono concordi con l'arrivo di un'irruzione molto fredda artico-continentale che andrà ad approfondire una depressione nel mar Tirreno centro-settentrionale durante il week-end.

Questa depressione sarà determinante per l'arrivo delle precipitazioni su gran parte del centro e del nord Italia, mentre l'aria fredda proveniente dall'est sarà determinante per l'arrivo della neve a bassa quota.

I fiocchi bianchi potrebbero scendere fino in pianura sulla Val Padana nel corso di domenica 26 febbraio, nel momento in cui l'aria fredda incontrerà quella più calda sub-tropicale: stiamo parlando del fronte occluso, ovvero la somma dei fronti caldi e freddi che attraverserà tutta l'Italia centro-settentrionale apportando precipitazioni diffuse e nevicate copiose.

I modelli GFS, UKMO e GEM sono i più favorevoli, al momento, sul ritorno della neve in pianura Padana, con accumuli più sostanzioni a sud del Po specie tra Emilia, bassa Lombardia, l'Oltrepo e il basso Piemonte. Nevicate che scenderebbero a quote bassissime anche sulla Liguria centrale. Impossibile ad ora determinare gli accumuli di neve al suolo: su questo discorso ci ritorneremo a ridosso del peggioramento.

Il modello europeo ECMWF concorda in larga parte sulla dinamica generale, ma vi sono delle piccole differenze sul posizionamento del minimo di bassa pressione nell'alto Tirreno. Esso ipotizza una depressione leggermente più a sud, che garantirebbe con certezza le precipitazioni su tutte le regioni centrali, mentre piogge e nevicate sarebbero di minor portata al nord.

In tutto questo il sud Italia vedrà dapprima un forte aumento termico nel corso di sabato, con picchi oltre 20-22°C, dopodiché il tempo peggiorerà con nubi, polvere sahariana, piogge sparse ed un calo lieve delle temperature.