METEO: Ã¨ il MAGGIO che ci voleva, anche al centro e al sud presto potrebbe piovere

In tempi di covid, non è che si possa fare troppo gli schizzinosi; forse siamo diventati un po' meno viziati anche in fatto di meteo. "Non piove più come un tempo, fa sempre caldo, 10 mesi di anticiclone, mai un tuono, dov'è finita l'aria fresca di primavera?".



Sono solo alcune tra le "rimostranze" che ci sono arrivate in questi anni in primavera e sulla sua scarsa vena piovosa. E' vero, anche quest'anno sono mancate le grandi perturbazioni, è vero che i temporali hanno stentato molto, che l'alta pressione ha dominato spesso la scena, ma è altrettanto vero che in questo maggio, pur con onde perturbate un po' basse di latitudine, stiamo cercando di recuperare le piogge perdute.



Sta succedendo al nord ma se dovesse continuare questo trend ad "onde"; siamo sicuri che recupererebbe terreno anche il centro e in parte persino il meridione e proprio quel caldo presente al sud, certamente un po' anticipato ed esagerato, fornisce energia per i contrasti termici e favorisce poi le precipitazioni.



Certo ne servirebbe molto meno se sull'emisfero nord facesse fresco diciamo come 30 anni fa, ma bisogna fare di necessità virtù. Da qui alla seconda metà del mese queste onde depressionarie dovrebbero dunque riuscire ad isolarsi almeno in parte nel Mediterraneo fornendo una giusta dose di precipitazioni.



E' altresì importante notare come sia impossibile in questa stagione, trovare il conforto del mare per quadruplicare gli accumuli di pioggia sulla terraferma; il mare è ancora fresco in questo periodo, collabora poco con i nuclei di vorticità e se lo fa, non aggiunge che qualche millimetro di pioggia in più (certo "buttalo via").



Bisogna comunque accontentarsi. Per il sud l'appuntamento vero con i temporali è quello settembrino-ottobrino, cioè autunnale, per ora il pane si fa con la farina che si ha.



Attenzione intanto ai grossi nubifragi di giovedì sera al nord-ovest e sulle Alpi in genere!