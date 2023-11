GROSSO: "ribadisco: l'anomalia barica e termica che si prospetta potrebbe NUOCERE gravemente alla stagione"

Situazione peggiore sul Mediterraneo non potrebbe esserci per il promontorio anticiclonico segnalato da vari modelli per la metà del mese. Penalizzante è l'aggettivo giusto perchè, distorcendo le correnti perturbate atlantiche, peraltro già un po' troppo veloci per il periodo, ci presenterebbero i fronti svuotati della loro forza e soprattutto con le precipitazioni nevose relegate ai versanti esteri delle Alpi o di confine.

Oltretutto sul nord-ovest, specie tra bassa Valle d'Aosta e Piemonte, si verrebbero a realizzare le condizioni per lo sviluppo del foehn caldo ; e siccome lì già è piovuto poco rispetto alle altre regioni, non sarebbe una bella notizia.

Certamente qualche precipitazione passeggera interverrebbe a tratti su nord-est, centro e sud, specie estreme regioni meridionali, ma non cambierebbe molto la sostanza, con quelle correnti si confermerebbe la grande anomalia barica e termica che ogni anno puntualmente si presenta al nostro cospetto, Nina o Nino che sia.

Ovvio che non l'ha ordinato il dottore che debba piovere sempre o tantomeno verificarsi disastri, ma è chiaro che così il passaggio tra autunno e inverno non potrà realizzarsi a breve.

Ecco tutta la sequenza del periodo 15-21 novembre: l'anticiclone non è dominante ma, messo così, finisce solo per "alterare" il quadro barico, rendendo quasi innocua ogni perturbazione sul territorio. Ovvio che invece sui versanti esteri delle Alpi potrebbero verificarsi a tratti precipitazioni anche abbondanti per effetto "stau".

Naturalmente quando poi si andrà a verificare il quadro termico a 1500m non si potrà fare a meno di rimarcare questa anomalia, anche notevole (speriamo passeggera):

Ma è sicura un'evoluzione del genere? La domanda nasce spontanea.

A mio avviso la probabilità supera il 60%, però c'è ancora un certo margine di speranza affinchè il quadro barico possa modificarsi.



E quanto potrà durare?

Quando si instaura una figura del genere, anche 2-3 settimane, ma le medie sono fatte (per fortuna) per essere smentite.

Seguite gli aggiornamenti!