Ultim'ora: violento nubifragio su Siracusa, molti danni e feriti

In attesa del forte peggioramento fra week end e inizio settimana (previsto un ciclone nello Ionio), il maltempo sta già colpendo queste ore la Sicilia, con fenomeni localmente di forte intensità.

Un improvviso temporale ha colpito verso l'ora di pranzo la zona di Siracusa, con pioggia intensa, forti raffiche di vento e fulmini. Il temporale ha imperversato per oltre un'ora anche su Siracusa città, causando dei danni, come possiamo vedere dalle immagini.



Diverse zone della città si sono allagate e le strade si sono trasformate in torrenti in piena. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e carabinieri, anche per automobilisti rimasti bloccati nelle loro autovetture.

Come riporta il sito siracusanews.it, le situazioni di maggiore criticità si sono registrate in via Vittorio Veneto, viale Paolo Orsi, viale Teocrito e nei pressi della tomba di Archimede, dove le strade si sono trasformate in laghi e fiumi in piena. In via Somalia l`acqua ha raggiunto gli sportelli delle vetture, tanto che una persona è dovuta salire sul cofano della propria auto in attesa di soccorsi. In Borgata, più precisamente in via Fratelli Sollecito si è reso necessario l`intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un`anziana dopo che la casa era stata totalmente allagata.

Nella zona compresa tra via Lazio e via Calabria, nel quartiere di Grottasanta, la pioggia ha causato il crollo di un muro. I resti sono finiti sulla strada, spinti dalla forza dell`acqua al punto da creare danni alle auto parcheggiate lungo questo percorso.

Si registrano anche due persone ferite, che non sarebbero comunque in gravi condizioni. Al momento la situazione meteo è migliorata, ma persistono molti disagi in città e in altre zone della provincia.