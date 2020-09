Lazio: fulmine colpisce casa a Cassino, divampa incendio

Un forte temporale si è abbattuto nel Lazio meridionale in mattinata. Nella località di Cassino, in provincia di Frosinone, quasi al confine con la Campania, un fulmine ha centrato il tetto di una villetta.

La scarica elettrica ha innescato un incendio. A dare l'allarme sono stati gli stessi inquilini che hanno visto il fumo e le fiamme uscire dalla parte superiore dell'abitazione, poco dopo aver avvertito il fortissimo boato causato dal fulmine.

Tempestivo l'arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino che hanno messo in sicurezza l'abitazione e spento l'incendio, evitando il peggio. A parte qualche danno non si segnalano feriti.