ABRUZZO: tromba marina a largo di Roseto

Una spettacolare tromba marina si è sviluppato in seno ad un cumulonembo (nube a sviluppo verticale) a largo di Roseto degli Abruzzi, località situata sulla costa abruzzese settentrionale, in provincia di Teramo.

I primi segni di forte instabilità hanno prodotto questo appariscente vortice marino, che ha stupito gli abitanti della località teramana. La formazione di questa tromba marina è un chiaro segnale del marcato incremento di instabilità nell'aria e del peggioramento che nelle prossime ore avvolgerà tutta la regione.

La depressione in via di formazione sul centro-sud provocherà piogge diffuse su Marche, Abruzzo, Molise e poi anche al sud. Oltre alle piogge e ai locali nubifragi sarà facile imbattersi in altre trombe marine generate dai netti contrasti tra l'aria fredda proveniente dalle alte quote e i mari ancora relativamente caldi (troppo caldi per il periodo).

