Meteo : arrivano i giorni della Merla! Altro che gelo, sara' ancora alta pressione!

Inizio di settimana con l'alta pressione su tutta Italia. Giorni della merla col bel tempo! Ecco le previsioni meteo

Previsioni meteo/ Si avvicinano i giorni della Merla, quelli considerati nella tradizione popolare come i più freddi dell'anno. Tuttavia anche quest'anno questo famoso detto non verrà rispettato dato che l'anticiclone tenderà addirittura a rinforzarsi su tutta Italia favorendo tempo stabile e soleggiato.

I giorni del 29, 30 e 31 gennaio saranno dunque caratterizzati da stabile atmosferica dopo il definitivo allontanamento della perturbazione atlantica che nei scorsi giorni ha portato un po' di piogge sul nord-ovest. Questa perturbazione, ora situata sul Mediterraneo occidentale, ha provocato un aumento della pressione sull'Italia che si tradurrà nei prossimi giorni in tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia.

Naturalmente oltre al Sole giungeranno anche i classici fenomeni tipici anticiclonici, come le nubi basse, le inversioni termiche e le nebbie: giorni della Merla col Sole soprattutto lungo il versante adriatico, quello ionico e sui rilievi (sia alpini che appenninici). Qualche nube in più potrà interessare il lato tirrenico, specie Liguria e Toscana dove agirà la maccaja. In pianura Padana si svilupperanno dei locali banchi di nebbia specie nelle ore serali e all'alba, ma saranno localizzati e non diffusi.



Grazie all'alta pressione il clima si presenterà particolarmente freddo dal tramonto sino all'alba, specie nelle pianure e nelle vallate, tanto che localmente la colonnina di mercurio potrà portarsi sotto lo zero favorendo la formazione di brinate e gelate.



Più mite invece di giorno, specie al centro-sud, con la colonnina di mercurio che si porterà oltre i 10/12 °C.

I GIORNI DELLA MERLA, SIGNIFICATO

L'origine della locuzione "i giorni della merla" non è ben chiara. Ad esempio Sebastiano Pauli pubblica nel 1740 due ipotesi di spiegazione:

« "I giorni della Merla" in significazione di giorni freddissimi. L'origine del quel dettato dicon esser questo: dovendosi far passare oltre Po un Cannone di prima portata, nomato la Merla, s'aspettò l'occasione di questi giorni: ne' quali, essendo il Fiume tutto gelato, poté quella macchina esser tratta sopra di quello, che sostenendola diè il comodo di farla giugnere all'altra riva. Altri altrimenti contano: esservi stato, cioè un tempo fa, una Nobile Signora di Caravaggio, nominata de Merli, la quale dovendo traghettare il Po per andare a Marito, non lo poté fare se non in questi giorni, ne' quali passò sovra il fiume gelato. »

Secondo altre fonti la spiegazione della locuzione deriverebbe da una leggenda secondo la quale, per ripararsi dal gran freddo, una merla e i suoi pulcini, in origine neri come i maschi della stessa specie, si rifugiarono dentro un comignolo, dal quale emersero il 1º febbraio, tutti grigi a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli femmina e i piccoli furono grigi. La leggenda, infatti, vuole giustificare in maniera favolistica il forte dimorfismo sessuale che si osserva nella livrea del merlo (turdus merula), che è bruna/grigia (becco incluso) nelle femmine, mentre è nera brillante (con becco giallo-arancione) nel maschio.