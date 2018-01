MALTEMPO al NORD: attenzione soprattutto al NORD-OVEST (le mappe)

Le forti correnti di Scirocco che spirano sull'Italia in questa domenica di inizio gennaio sono l'anticamera di un peggioramento piuttosto consistente delle condizioni meteorologiche che avverrà nei prossimi due giorni soprattutto al nord-ovest.

Questo angolo d'Italia, dopo essere stato duramente martoriato dalla siccità, cercherà di recuperare il disavanzo idrico ancora in parte presente...sperando ovviamente che non si passi dal nulla al troppo.

La prima mappa mostra le piogge previste in Italia tra le 00 e le 12 di lunedi 8 gennaio . Precipitazioni intense interesseranno il Piemonte occidentale, la bassa Val d'Aosta e la Liguria centro-occidentale. La neve si farà vedere in quantità abbondante sopra i 1500 metri.

Qualche piovasco sforerà anche sul nord-est, specie tra alto Veneto, Trentino e Friuli, con quota neve sui 1600-1700 metri. Altrove ancora tempo mite e asciutto.

La situazione diverrà abbastanza pesante al nord nella seconda parte di lunedì 8 gennaio (seconda mappa).

Precipitazioni molto intense colpiranno il Piemonte, l'ovest della Lombardia e la Liguria. Piogge intense anche tra Veneto, Trentino e Friuli. Molta neve in arrivo sulle Alpi sopra i 1500-1600 metri.

Piovaschi locali interesseranno il nord della Sardegna, la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio, ma con accumuli non elevati, per il resto ancora tempo sciroccoso, molto mite e asciutto.

Il maltempo insiterà al nord anche per buona parte della giornata di martedì 9 gennaio . La terza mappa si riferisce agli accumuli previsti per la mattinata della giornata in parola.

Notate i settori alpini, prealpini, la Liguria e l'alta Toscana alle prese con precipitazioni intense. Quota neve in lieve calo sulle Alpi attorno a 1200 metri.

Piovaschi o rovesci interesseranno anche le regioni del versante tirrenico e la Sardegna settentrionale, per il resto tempo ancora mite e asciutto.

Attenzione ai venti forti meridionali, ai mari in cattive condizioni e alla probabile acqua alta sulla Laguna Veneta.

