Lunedi CICLONE MEDITERRANEO in azione sull'Italia: MALTEMPO severo su molte regioni!

Ci siamo! Ancora 24 ore di attesa poi il ciclone mediterraneo che abbiamo inseguito per giorni su carte e modelli si materializzerà in tutta la sua potenza nella giornata di domani, lunedi 29 ottobre.

Alle ore 20 sarà centrato tra la Corsica e la Liguria con un valore pressorio molto basso, circa 980 ettopascal (prima mappa).

Attorno al suo perno (segnato in blu) verranno centrifugati forti venti e fenomeni di intensità notevole (rovesci e temporali).

Cerchiamo di quantificare i fenomeni con due mappe; la prima mostra le piogge attese tra le 20 di questa sera (domenica 28) e le 8 di lunedi 29 ottobre.

Il nord-ovest e il Tirreno saranno già sotto fenomeni intensi e a carattere di rovescio, comandati da intensi venti meridionali.

Qualche rovescio sarà presente anche sul nord est e sul settore ionico (Sicilia orientale e Calabria); per il resto il tempo sarà asciutto.

Tra le 8 e le 20 di lunedi 29 ottobre (terza mappa) avramo la massima potenza dei fenomeni che come si nota dalla cartina interesseranno soprattutto il nord, parte della Sardegna e le regioni del medio e alto Tirreno.

Dove vedete le aree a colore più acceso sono attese piogge molto intense e localmente a carattere di nubifragio

Attenzione soprattutto ai venti e ai mari, che diverranno molto agitati se non addirittira GROSSI in serata specie il Ligure, l'alto-medio Tirreno e l'alto Adriatico, con altezza d'onda che potrebbe raggiungere i 4-5 metri. Sconsigliata quindi ogni tipo di navigazione in questi settori.

