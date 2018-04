Le CONTROANALISI del MODELLO EUROPEO: la stabilitÃ  NON ce la farÃ  ad invadere l'Italia

L'alta pressione proverà ad uscire allo scoperto con una manovra che negli anni scorsi è risultata sempre vincente, ma che quest'anno troverà serie difficoltà di imposizione stante le anomalie attuali.

Solitamente quando si ha lo sprofondamento di una depressione in Atlantico, l'alta pressione si erge a nozze sul nostro Continente mettendo radici proprio sull'Italia.

Quest'anno la mossa stabilizzante non avrà i risvolti sopra citati.

La media degli scenari del modello europeo per la seconda parte della settimana prossima (la prima mappa è incentrata per la giornata di giovedì 19 aprile) mostra un eccessivo sbilanciamento a nord dell'alta pressione...quasi a cercare il massimo scandinavo che da tempo sta aleggiando su questo settore europeo.

Come vedete, l'abbraccio stabilizzante non riguarderà l'Italia, se non in maniera temporanea il settentrione. Il Bel Paese resterà scoperto e soggetto ad infiltrazioni di aria fresca che in un primo tempo metteranno sotto tempo instabile il centro e il meridione.

La media degli scenari del modello europeo per il giorno seguente (ovvero venerdì 20 aprile) mostra un isolamento ancora più netto dell'alta pressione sull'Europa settentrionale con inevitabile potenziale instabilità sulla nostra Penisola e gran parte del bacino del Mediterraneo.

Non arriveranno perturbazioni organizzate, ma la prontezza dell'atmosfera nel generare annuvolamenti e rovesci non sarà stroncata, così come il quadro termico che si manterrà su valori gradevoli, ma mai troppo alti.