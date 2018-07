GRANDE CALDO: si entra nel tunnel BOLLENTE (LE MAPPE)

Ci siamo. La settimana più bollente di questa estate (e ovviamente dell'intero anno) è alle porte. Il grande caldo durerà almeno fino alla giornata di sabato 4 agosto, poi domenica 5 avremo forse i primi temporali liberatori al nord.

Gli accorgimenti che si dovranno adottare saranno sempre gli stessi, tuttavia per chi sarà costretto a lavorare in città non sarà sicuramente una settimana piacevole.

La prima mappa mostra l'inizio del tunnel bollente, ovvero la giornata di lunedi 30 luglio.

Colpite soprattutto le aree interne del medio Tirreno dove si toccheranno i 38°; 36° sulle Isole e nelle zone interne del meridione, 34-36° anche sulla Pianura Padana.

La seconda mappa valida per il pomeriggio di martedì 31 luglio , mostra il valore termico che nessuno vorrebbe mai vedere: i 40°. Si potranno toccare nelle pianure interne della bassa Toscana e del Lazio; questa zona sembra al momento la più colpita da questa forte ondata di calore.

Come vedete dalla mappa, molti settori interni dell'Italia centro-meridionale e probabilmente anche l'Emilia Romagna toccheranno i 36-38°. Si starà relativamente meglio lungo i settori costieri, a scapito però di un aumento del tasso di umidità.

Il mese di agosto debutterà con una canicola molto intensa su tutta l'Italia. La terza mappa mostra le temperature previste nel pomeriggio di mercoledì 1 agosto.

I 40° saranno ancora (e purtroppo) a portata di mano nelle pianure interne della Toscana e del Lazio; 38° nelle zone interne della Sardegna; 36-37° sulla pianura padana orientale e su molte zone interne dell'Italia centro-meridionale nonché sulla Sicilia interna.

Vi consigliamo di seguire tutti i nostri aggiornamenti che verranno dati di volta in volta nell'arco della settimana.

